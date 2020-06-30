У Британії поставили категоричну умову повернення Росії в G7

Повернення РФ в формат "Великої сімки" неможливий, поки Росія веде війну проти України.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла пані посол Великобританії Мелінда Сіммонс, зазначивши, що навіть пандемія COVID-19 не привід, щоб повертати Росію в G7.

"Один з наративів був про те, що в зв'язку з коронавірусом Росію потрібно повернути в "Велику сімку", але Борис Джонсон був першим з лідерів держав G7, який сказав: цього не станеться, коронавірус – це не причина, щоб прощати агресію на сході Україна або незаконну анексію Криму", – зазначила вона.

Сіммонс підкреслила, що Росія сама виключили себе з G7 через подібного роду поведінку.

"Припиніть таку поведінку, тоді ми можемо говорити про "велику сімку" та про санкції. Але поки ви не виконаєте свою роль в Мінських угодах, поки ви не припините агресію проти України, такі варіанти не розглядаються", – підсумувала вона.

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