У Британії Крим "віддали" Росії: дипломати розкрили перші подробиці скандалу

Британський жіночий журнал Good Housekeeping опублікував статтю, в якій анексований Крим був названий "російським".
Про це повідомило посольство України в Великобританії в Facebook, закликавши видання не "вводити в оману читачів".
"Безумовно, Крим вартий того, щоб називатися одним із найбажаніших туристичних місць 2020 року, але він є територією, що перебуває під військовою окупацією", – йдеться у повідомленні дипломатів.
У матеріалі йшлося про те, як можна потрапити до Криму з Росії поїздом через Керченський міст.
Good Housekeeping назвав Крим "російським"
facebook.com/ukraine.in.uk
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Угорщині телеканал "M1" потрапив у скандал, назвавши анексований Крим у своєму сюжеті російською територією.
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