У Британії Крим "віддали" Росії: дипломати розкрили перші подробиці скандалу

Британський жіночий журнал Good Housekeeping опублікував статтю, в якій анексований Крим був названий "російським".

Про це повідомило посольство України в Великобританії в Facebook, закликавши видання не "вводити в оману читачів".

"Безумовно, Крим вартий того, щоб називатися одним із найбажаніших туристичних місць 2020 року, але він є територією, що перебуває під військовою окупацією", – йдеться у повідомленні дипломатів.

У матеріалі йшлося про те, як можна потрапити до Криму з Росії поїздом через Керченський міст.

Good Housekeeping назвав Крим "російським" facebook.com/ukraine.in.uk

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Угорщині телеканал "M1" потрапив у скандал, назвавши анексований Крим у своєму сюжеті російською територією.

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