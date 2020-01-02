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3 січня • оновлено в 00:06
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У Британії Крим "віддали" Росії: дипломати розкрили перші подробиці скандалу

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Британський жіночий журнал Good Housekeeping опублікував статтю, в якій анексований Крим був названий "російським".

Про це повідомило посольство України в Великобританії в Facebook, закликавши видання не "вводити в оману читачів".

"Безумовно, Крим вартий того, щоб називатися одним із найбажаніших туристичних місць 2020 року, але він є територією, що перебуває під військовою окупацією", – йдеться у повідомленні дипломатів.

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У матеріалі йшлося про те, як можна потрапити до Криму з Росії поїздом через Керченський міст.

Good Housekeeping назвав Крим "російським"

Good Housekeeping назвав Крим "російським"

facebook.com/ukraine.in.uk

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Угорщині телеканал "M1" потрапив у скандал, назвавши анексований Крим у своєму сюжеті російською територією.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Анексія Криму
Місце
Великобританія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Зрада укр. дипломатов: "..Крым стоит того, чтобы называться одним из самых желанных туристических мест 2020 года" В *Миротворец* их!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "как можно попасть в Крым из России на поезде через Керченский мост". То есть в Британи клали на ваши "требования" о посещении Крыма только через материковую часть?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, назначьте яштирлица министром по выискиванию "чей Крым", а роксолану назначьте его замом. И убейтесьапстену. Нация д*билов.
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