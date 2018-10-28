У Бразилії в другому турі обирають президента

Найбільшою підтримкою населення Бразилії користується Жаір Болсонару, який відомий симпатією до військової диктатури та виступає проти гомосексуалів та абортів.У Бразилії у неділю, 28 жовтня, відбувається другий тур президентських виборів. Згідно з опитуваннями, за ультраправого кандидата, колишнього десантника Жаіра Болсонару готові віддати голоси 54-55 відсотків виборців. Його суперник, кандидат від лівої Робітничої партії Фернандо Хаддад, який був висунутий на заміну ув'язненого екс-президента країни (2003-2010) Луїса Інасіу Лулу да Сілви, має підтримку 45-46 відсотків.

Жаір Болсонару, якого називають бразильським "Дональдом Трампом", відомий своїми крайніми правими поглядами. Він використовує гомофобну та расистську передвиборну риторику, а також відомий своєю симпатією до часів військової диктатури у країні (1964-1985 років), яку колишній військовий завжди палко захищає. Також він виступає за повернення смертної кари. Він користується підтримкою бразильців, які незадоволені корупційними скандалами та посиленням рівня насильства у країні.

У разі своєї перемоги на виборах він обіцяє лібералізувати закон про зброю та виступити проти гомосексуалів, абортів та прав корінного населення у районі Амазонки. Спостерігачі побоюються зростання рівня насильства та погіршення соціальної ситуації у цій найбільшій країні Південної Америки.

Своєю чергою Фернандо Хаддад має мало що протиставити цим настроям. Участь його партії у гучному корупційному скандалі сильно нашкодила її репутації. Вибори у Бразилії відбуваються на тлі найгіршої рецесії в історії країни, яка призвела до скорочення економіки на сім відсотків у 2015-2016 роках, а також корупційного скандалу довколо нафтового гіганта Petrobras і колишніх бразильських урядовців.