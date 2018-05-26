У Бразилії припиняють страйк водіїв вантажівок за допомогою армії

Водії-страйкарі заблокували вантажівками провідні дорожні шляхи країни, протестуючи проти підвищення цін на пальне. Влада Бразилії вирішила залучити армію до розблокування шляхів.Уряд Бразилії вирішив відрядити армію на припинення блокади провідних автомагістралей водіями-страйкарями. У п'ятницю, 25 травня, міністр оборони Бразилії Жоакін Сілва-і-Луна пообіцяв "швидку" операцію, щоб відновити рух автотранспорту на "критичних ділянках". Раніше президент Бразилії Мішел Темер наказав направити сили правопорядку для припинення акції, передає інформагенція AFP.

Страйк водіїв вантажівок триває вже кілька днів. Акція спротиву почалася після того, як державна нафтогазова компанія Petrobras оголосила про нове підвищення тарифів на дизельне паливо. До протестів приєдналися тисячі водіїв-далекобійників. Унаслідок проведеної блокади багатьох автодоріг в низці великих міст країни постали серйозні проблеми з постачанням продуктів харчування, палива та речей першої необхідності. Крім того, зупинили роботу багато автозаправок та підприємств автопрому. Через брак авіаційного гасу скасовано низку авіарейсів.

Продовження акції, незважаючи на поступки

У четвер, 24 травня, уряду та представникам страйкарів вдалося знайти компроміс і домовитися про припинення стайку. Сторони домовилися про "заморожування" цін на дизель, а також про низку інших поступок з боку уряду, повідомляє агентство epd. Але наступного дня, у п'ятницю, найрадикальніші учасники акції так і не звільнили автодороги.

Найбільші профспілки країни вже встигли розкритикувати рішення уряду залучити армію для розблокування автошляхів. Водночас одна з найбільших профспілок Бразилії Abcam, котра представляє близько 700 тисяч водіїв вантажівок, закликала своїх членів припинити акцію з міркувань безпеки.