Незаконний лісовий бізнес в Україні завжди був джерелом тіньових доходів влади та правоохоронців. Найбільш знаним у цій корупційній справі став так званий “Лісник Януковича” – голова Держагенства лісових ресурсів Віктор Сівець.

Проти нього та його дружини із російським громадянством відкрили кримінальну справу за підозрою у відмиванні доходів. Зокрема, йшлося про майже 3 млн. доларів на рахунках дружини у швейцарському банку та біля 10.8 млн. євро й 3.6 млн. доларів загальної неправомірної вигоди з продажу української лісопродукції закордон.

З огляду на це, група громадських діячів та депутатів в 2015 році розробила, а ВР ухвалила Закон про 10-річний мораторій на вивезення лісу-кругляку за кордон. Про те, як команда Порошенка-Гройсмана-Яценюка боролася проти нашого Закону – окрема тема.

Але найстрашніше інше.

Від 2015 до 2020 років нова влада вирішила сама очолити оновлену лісову мафію. Про наш Закон забули, а затята боротьба за можливість контрабандою продавати український ліс закордон призвела до фактичного розвалу Лісового агентства. Весь цей період у Агентстві не було постійного керівника, а лісгоспи спочатку хотіли ліквідувати як юридичні особи й підпорядкувати єдиній компанії в Києві, а потім просто залишили на самовиживання. На програми відтворення лісових площ на Півдні Україні уряди не виділили жодної гривні за останні 5 років. Комплексну програму стабілізації та розвитку лісопереробної галузі, як вимагав наш Закон, так і не розробили.

Натомість, сім`ї та родичі високопосадовців, депутатів та керівників правоохоронних органів Києва,Чернівців стали крутими спецами у лісовому господарстві.

Повені в Прикарпатті та на Буковині, посухи на Півдні України знову повернули вже нову владу до тем боротьби з оновленою лісовою мафією та реформ у лісовому господарстві. І я знову готовий підтримати цю боротьбу і діяльність.

Отож, моя перша порада владі:

щоб здолати лісову мафію важливо не спокуситися на унікальний шанс самим очолити цю, поки що, непереможну в Україні мафію!