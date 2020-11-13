У Борисполі призначили нову дату виборів після смерті мера від COVID-19
Повторні вибори голови Бориспільської територіальної громади в Київській області призначено на 31 січня 2021 року.
Таку інформацію розмістила на своєму сайті Центральна виборча комісія. Нагадаємо, що перевибори мають відбутися у зв'язку зі смертю міського голови Анатолія Федорчука, який переміг 25 жовтня.
Загалом повторне голосування призначено в 22 областях. Зауважимо, що у всіх населених пунктах, крім Борисполя, воно пройде цього року – в одних 15-го, а в інших 22 листопада.
Зазначимо: раніше на сайті Державного реєстру виборців орієнтовною датою проведення повторних виборів голови Бориспільської ОТГ вказувалося 27 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером виборчих перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ, помер 28 жовтня від коронавірусу. Оголошення результатів голосування він не дочекався.
Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу в місті призначили повторні вибори мера.