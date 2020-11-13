У Борисполі призначили нову дату виборів після смерті мера від COVID-19

Марина Ліснічук Політика 11:04, 13.11.2020 Оновлено: 11:37, 13.11.2020

Повторні вибори голови Бориспільської територіальної громади в Київській області призначено на 31 січня 2021 року.

Таку інформацію розмістила на своєму сайті Центральна виборча комісія. Нагадаємо, що перевибори мають відбутися у зв'язку зі смертю міського голови Анатолія Федорчука, який переміг 25 жовтня.

Загалом повторне голосування призначено в 22 областях. Зауважимо, що у всіх населених пунктах, крім Борисполя, воно пройде цього року – в одних 15-го, а в інших 22 листопада.

Перелік громад, у яких не обрано міських, селищних, сільських голів
cvk.gov.ua

Зазначимо: раніше на сайті Державного реєстру виборців орієнтовною датою проведення повторних виборів голови Бориспільської ОТГ вказувалося 27 грудня.

Раніше датою повторних виборів голови Бориспільської ОТГ було 27 грудня
cvk.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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