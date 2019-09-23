У Богдана з'явилася нова заступниця: що про неї відомо

Глава офісу Національної інвестради Юлія Ковалів призначена заступницею керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського розміщений на сайті глави держави в понеділок, 23 вересня.

Юлія Ковалів Facebook Ковалів

Ковалів в 2011 році закінчила Національну академію державного управління при президенті України, отримала ступінь магістра управління суспільним розвитком. Є членом Асоціації магістрів державного управління.

З липня 2015-го по листопад 2016 року Ковалів обіймала посаду першої заступниці міністра економічного розвитку і торгівлі України.

З квітня 201-го по квітень 2017 року була главою наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

З січня 2017 року - голова офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський оголосив догану заступникам керівника ОП Сергію Трофімову та Кирилу Тимошенку.

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