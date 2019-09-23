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23 вересня • оновлено в 13:33
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У Богдана з'явилася нова заступниця: що про неї відомо

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Глава офісу Національної інвестради Юлія Ковалів призначена заступницею керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського розміщений на сайті глави держави в понеділок, 23 вересня.

Юлія Ковалів

Юлія Ковалів

Facebook Ковалів

Ковалів в 2011 році закінчила Національну академію державного управління при президенті України, отримала ступінь магістра управління суспільним розвитком. Є членом Асоціації магістрів державного управління.

  • З липня 2015-го по листопад 2016 року Ковалів обіймала посаду першої заступниці міністра економічного розвитку і торгівлі України.

  • З квітня 201-го по квітень 2017 року була главою наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

  • З січня 2017 року - голова офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський оголосив догану заступникам керівника ОП Сергію Трофімову та Кирилу Тимошенку.

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Только в американских фильмах 20-летняя блондинка с 4-м размером бюста может быть специалистом по атомной энергетике...)))))))))))
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Петренко Дмитрий, не только, оказывается
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