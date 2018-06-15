У Білому домі не знають про слова Трампа щодо "російського Криму"

Речниця Білого дому відмовилася підтверджувати чи спростовувати слова Трампа. Офіційно ж США засуджують анексію Криму.Представниця Білого дому Сара Сандерс ввечері четверга, 14 червня, прокоментувала інформацію американського порталу Buzzfeed щодо заяв президента США Дональда Трампа на полях саміту "Великої сімки" (G7) щодо Криму.

"Не знаю про такі ремарки. Я в курсі, що про це пишуть, але не коментую приватні розмови, в яких я не брала участі", - наводить сайт адміністрації президента США слова Сандерс.

Ідеться про повідомлення Buzzfeed з посиланням на два дипломатичні джерела щодо заяв Трампа у колі інших лідерів G7. Президент США, за даними видання, минулої п'ятниці, 8 червня, заявив колегам, що Крим - російський, позаяк його мешканці розмовляють російською мовою. Крім того, співрозмовники онлайн-порталу кажуть про здивування Трампа підтримкою України Великою сімкою, мовляв, це ж "одна з найкорумпованіших країн світу".

Заяв від українських дипломатів щодо цих повідомлень наразі не було. Влада Сполучених Штатів на офіційному рівні неодноразово засуджувала анексію Криму.