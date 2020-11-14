У бібіліотеки на Луганщині привезли перші книжки "Справа Василя Стуса", – Геращенко

Більше 600 примірників книжки Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" за ініціативи голови Львівської облради Олександра Ганущина були придбані для бібліотек Луганщини. Перші книжки вже прибули у Сєвєродонецьк – про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"За ініціативи Олександра Ганущина більше 600 книг "Справа Василя Стуса" буде передано 273 шкільним бібліотекам і 297 бібліотекам мережі культури на Луганщині. Книги закуплені Львівською обласною радою коштом бюджету для всіх бібліотек Львівщини і Луганщини. Схід і Захід разом! Сьогодні Олександр з колегами на Луганщині. Перші книжки вже передали місцевим бібліотекам. Ми вітаємо цю правильну ініціативу. Дякуємо, пане Олександре, дякуємо Львівській облраді", – пише Геращенко.

"Суботній продуктивний ранок. Презентували з друзями львів’янами "Справу Василя Стуса" на Луганщині. Перші 600 екземплярів книги доставлені "Європейською Солідарністю" Луганщини у місто Сєвєродонецьк. Найближчим часом на поличках кожної бібліотеки навчальних закладів та закладів культури на Луганщині можно буде побачити та почитати цю книгу", – розповів голова Луганської територіальної організації партії Сергій Шакун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Порошенко, назвав ганьбою для позивача, і для судупро заборону книги Кіпіані.