У Берліні стартували переговори радників "нормандської четвірки": названі теми

В ході переговорів радників лідерів країн "нормандської четвірки" обговорять "режим тиші" на Донбасі і підготовку до саміту глав України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це розповів журналістам перед початком зустрічі в Берліні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. він додав, що українська делегація також підніме питання взаємного звільнення утримуваних осіб.

"Звичайно, ми будемо піднімати дуже важливе питання про режим тиші, який тривав шість тижнів, і ми будемо робити все необхідне, щоб його підтримувати і не дати зірвати. Сьогодні нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників Нормандського формату", – сказав Єрмак .

За його словами, також радники обговорять важливе питання проведення наступного саміту лідерів Нормандської четвірки в Берліні. Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон підтримують прагнення України провести його якомога швидше. У той же час глава ОП підкреслив, що зустріч лідерів держав буде можливою тільки після виконання більшості пунктів, про які домовилися в Парижі в грудні 2019 року.

"Українська сторона зі свого боку робить все можливе і навіть неможливе. І ми сподіваємося, що така домовленість буде досягнута", – сказав Єрмак.

Він також зазначив, що в Берліні обговорять процес узгодження нових точок розведення сил на Донбасі, розмінування території і відкриття нових КПВВ на лінії розмежування. Ці питання розглядалися в рамках зустрічей Тристоронньої контактної групи.

Крім того, українська делегація підніме питання про відновлення процесу обміну заручників, який залишається одним із пріоритетних завдань керівництва України.

Глава ОП зазначив, що Україна виконала своє "домашнє завдання", і висловив надію, що вдасться дати "дуже серйозний поштовх" в цьому питанні.

"Українська сторона налаштована на результат, на те, щоб інтереси держави були досягнуті. Сподіваємося, що матимемо певні результати сьогоднішньої бесіди", – сказав Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, на новій зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки", яка відбудеться в п'ятницю, 11 вересня, в Берліні одним з питань буде загибель українських військових під час перемир'я на Донбасі.

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