У Берліні відбудеться зустріч радників країн "нормандської четвірки": Козак уже прибув

Політика 13:47, 3.07.2020 Оновлено: 14:11, 3.07.2020

У п'ятницю, 3 липня, в Берліні почнеться зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" (України, Росії, Німеччини та Франції), які обговорять врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє ТАСС, російський представник Дмитро Козак вже прибув до столиці Німеччини.

Джерело в російській делегації зазначило, що предметом зустрічі стане широке коло питань щодо реалізації Мінських угод, насамперед заходи щодо політичного врегулювання.

Українську делегацію на зустрічі очолюватиме віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, також у неї ввійде глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в "нормандському форматі" в Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" в Берліні", – повідомила пресслужба ОПУ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про прорив "нормандського формату" після розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

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