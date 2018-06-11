У Берліні почалися переговори "нормандської четвірки": всі подробиці

У Берліні 11 червня почалася зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".

"У Берліні стартували Нормандські переговори", - написав посол України в Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник у Twitter.

У переговорах беруть участь глави зовнішньополітичних відомств України Павло Клімкін, Німеччини - Гайко Маас, Франції - Жан-Ів Ле Дріан і Росії - Сергій Лавров.

За даними прес-служби МЗС України, на зустрічі обговорюватиметься питання припинення вогню на сході України.

"На порядку денному засідання - обговорення стану виконання Мінських домовленостей, зокрема негайне досягнення припинення вогню і деескалація. Важливою темою в зв'язку з цим стане обговорення розміщення на Донбасі миротворців ООН", - сказано в повідомленні.

Також, в ході переговорів буде піднято питання звільнення політв'язнів і заручників, незаконно утримуваних в Росії і на окупованих нею територіях.

"Мирний процес в Україні вимагає нового поштовху: міністри закордонних справ з Росії, України, Франції та Німеччини зараз зустрічаються в Берліні. Перша зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" за більш ніж рік", - сказано в Twitter МЗС Німеччини.

Також, до зустрічі міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас заявляв, що Мінський процес треба прискорити, оскільки записи в угодах не виконуються. Про це повідомляє Укрінформ. Крім того, він згадав про нещодавній візит на Донбас, де люди запитували, коли нарешті настане мир.

"І я не міг дати їм задовільної відповіді", - визнав дипломат.

Як повідомляє Deutsche Welle, для Маасу це перша зустріч в такому форматі. Він зазначив за кілька хвилин до початку, що конфлікт на Донбасі триває вже більше чотирьох років. Загинули понад 10 тисяч осіб, сотні тисяч людей вигнані з рідних міст.

"Доводиться констатувати, що мінські домовленості не дотримуються, тільки в цьому році були тисячі порушень режиму припинення вогню", - зазначив він.

Відносно миротворчої місії на Донбасі - це буде перше обговорення в "нормандському форматі".

"Подання на цей рахунок сильно розходяться. Ось про це ми і хочемо сьогодні почати говорити", - сказав Маас.

Приїзд політиків зустріли матері українських військових, які вважаються зниклими без вести або знаходяться в полоні у терористів. Вони почали пікет будівлі, в якої проходять переговори.

Жінки вимагають від політиків прояснити ситуацію щодо долі синів. Акція стартувала на під'їзді до вілли "Борзиг", куди з'їхалися глави МЗС.

Перед в'їздом на віллу Борзіг учасников міністерського саміту Нормандської четвіркі у Берліні, а такоже чисельність міжнародніх Журналістів зустрічає потужній пікет матерів и дружин 🇺🇦полоненіх на окупованому Донбасі #FreeUkrainianCaptives pic.twitter.com/jPcAMijSsK - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 червня 2018 р.

У Берліні стартувалі Нормандські переговори pic.twitter.com/8zl56X6ka0 - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 червня 2018 р.

Der Friedensprozess in der #Ukraine braucht einen neuen Schub: In Berlin treffen sich jetzt die Außenminister aus Russland , Ukraine, Frankreich und Deutschland. Das erste AM-Treffen im "Normandie-Format" seit mehr als einem Jahr. # N4 pic.twitter.com/BRw5nLGoGl - Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 11 червня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко доручив Климкіну підняти питання політв'язнів в Росії і окупованому Криму.