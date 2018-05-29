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У бельгійському Льєжі чоловік застрелив двох поліцейських

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Озброєний чоловік вдень застрелив двох жінок-поліцейських у Льєжі. Нападник нейтралізований, повідомила місцева прокуратура.У бельгійському місті Льєж вдень у вівторок, 29 травня, сталась стрілянина, внаслідок якої загинули четверо осіб. За повідомленнями бельгійської агенції Belga з посиланням на місцеву поліцію, спочатку озброєний чоловік застрелив на вулиці двох поліцейських, а потім, захопивши заручника, сховався у приміщенні школи.

Нападник нейтралізований спецпідрозділом поліції, заручник і діти у школі не постраждали. Утім, встановлено, що у ході стрілянини на вулиці загинула ще одна особа, яка перебувала у автівці, повідомили у прокуратурі. ЗМІ додають, що поранення отримали ще двоє поліцейських.

Мотиви нападника встановлюються.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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