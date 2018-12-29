У Бельгії військовим хочуть заборонити смартфони через шпигунство з боку Росії

Через побоювання шпигунства з боку Росії бельгійським військовим хочуть заборонити користуватися в закордонних місіях смартфонами, на які можна встановити застосунки з функцією геолокації.Бельгійське міністерство оборони розглядає можливість заборонити солдатам, які беруть участь у закордонних місіях, користуватися смартфонами, на які можна встановити застосунки з функцією геолокації. Причиною цього є побоювання шпигунства, особливо з боку Росії, повідомили в суботу, 29 грудня, ,бельгійські ЗМІ.

Зараз триває перегляд правил для усіх бельгійських військових, які розміщені в країнах Балтії, зокрема поблизу кордону з Росією. Їм більше не буде дозволено використовувати свої смартфони в "певних регіонах і за певних обставин", повідомила місцева агенція новин Belga.

"Ми вже кілька років інвестуємо у запобіжні заходи та обізнаність, але цього недостатньо. Ми знаємо, що Росія зацікавлена в даних геолокації з мобільних", - зазначив командувач операціями бельгійської армії Карл Гілліс в інтерв'ю каналу VRT, цитує агентство AFP. На початку січня до Естонії мають прибути 250 бельгійських військових для участі в складі багатонаціонального батальйону в рамках операції НАТО.

Минулого року Нідерланди попередили про ризики, пов'язані з відстеженням діяльності з мобільного застосунка для спортивної підготовки, який збирав дані про військових з 69 країн.

У січні Пентагон заборонив своїм службовцям користуватися функцією геолокації у застосунках і на будь-яких пристроях у місцях проведення операцій. Газета The Washington Post повідомила, що секретні дані про розташування військових баз США з'явились в публічному доступі на інтерактивній карті The Global Heat Map додатку Strava, який показує активність користувачів популярних фітнес-трекерів. Зокрема, на карті можна було простежити переміщення американських військових в Іраку і Сирії.