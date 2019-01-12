У Бельгії під час акції "жовтих жилетів" загинув протестувальник

На одній з автомагістралей під колесами вантажівки загинув учасник акції бельгійських "жовтих жилетів". Ця смерть стала першою у Бельгії під час виступів місцевих "жовтих жилетів".Один з учасників акції "жовтих жилетів" у Бельгії загинув на сході країни внаслідок інциденту на автомагістралі. Увечері п'ятниці, 11 січня, вантажівка скоїла наїзд на одного з мітингарів, котрі блокували ділянку дороги. Внаслідок наїзду потерпілий загинув на місці, повідомляють місцеві ЗМІ, на які посилається агенція новин AFP.

За даними журналістів, водій не побачив учасника акцій протесту й вчасно не загальмував. Нещасний випадок стався поблизу кордону Бельгії з Нідерландами. В блокуванні частини автодороги брали участь від 20 до 30 маніфестантів. Ця смерть стала першою у Бельгії з початку виступів "жовтих жилетів" у цій країні. Загалом досі акції "жовтих жилетів" у Бельгії проходили значно спокійніше, ніж у сусідній Франції, де вони й почалися. У Франції з середини листопада зафіксовано вже щонайменше десять смертей, спричинених протестами.

"Жовті жилети" в Бельгії спочатку виходили на вулиці, виступаючи проти підвищення цін на пальне, але згодом вони стали протестувати проти зниження купівельної спроможності населення. Попри здебільшого мирний характер протестів, в Бельгії також не раз траплялися сутички між учасниками виступів та поліцією. Було затримано багато осіб.

Нагадаємо, від середини листопада 2018 року Францією прокотилася потужна хвиля протестів. Через те, що мітингувальники вдягали жовті жилети, ці виступи отримали назву протестів "жовтих жилетів". Спершу учасники вимагали скасувати заплановане підвищення акцизних зборів на пальне. Згодом виступали за підвищення мінімальної заробітної плати і зменшення соціальних відрахувань, а надалі - за відставку президента Еммануеля Макрона та його уряду.

Після кількох тижнів протестів у різних містах країни уряд пішов на поступки. Попри це, акції не вщухають і досі. Цієї суботи очікуються чергові виступи по всій Франції. Для охорони громадського порядку та запобігання насильству уряд мобілізував на ці вихідні близько 80 тисяч правоохоронців.

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