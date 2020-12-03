У "Батьківщині" зажадали негайного відновлення електронного декларування
Верховна Рада мусить невідкладно ухвалити закони, які поновлюють відповідальність за недекларування можновладцями своїх доходів.
Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час брифінгу у Верховній Раді. Він наголосив, що новий рік країна має увійти з чинними антикорупційними механізмами.
"Позиція нашої фракції абсолютно чітка. Вона полягає в тому, що ми повинні ухвалити цей законодавчий акт, і він має вступити в дію до 1 січня. І вже з 1 січня всі, хто згідно з законом зобов’язаний декларувати свої доходи, повинні це робити", – наголосив політик.
Він зазначив, що відновлення ефективної роботи антикорупційної системи – одне з ключових питань, які зараз турбують і фракцію "Батьківщина", й абсолютно всіх громадян країни. А подальше зволікання у його вирішенням – фактично зриває початок декларування за 2020 рік.
"І 2020 рік, так само як 2017, 2018, 2019 рік, після відповідного рішення Конституційного Суду залишиться без декларацій, їх публікації, офіційного оприлюднення та відповідальності адміністративної, кримінальної за недостовірні дані", – застеріг Соболєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій працюватиме – днями потрібні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.