У 'Батьківщині' зажадали негайного відновлення електронного декларування

Верховна Рада мусить невідкладно ухвалити закони, які поновлюють відповідальність за недекларування можновладцями своїх доходів.

Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час брифінгу у Верховній Раді. Він наголосив, що новий рік країна має увійти з чинними антикорупційними механізмами.

"Позиція нашої фракції абсолютно чітка. Вона полягає в тому, що ми повинні ухвалити цей законодавчий акт, і він має вступити в дію до 1 січня. І вже з 1 січня всі, хто згідно з законом зобов’язаний декларувати свої доходи, повинні це робити", – наголосив політик.

Він зазначив, що відновлення ефективної роботи антикорупційної системи – одне з ключових питань, які зараз турбують і фракцію "Батьківщина", й абсолютно всіх громадян країни. А подальше зволікання у його вирішенням – фактично зриває початок декларування за 2020 рік.

"І 2020 рік, так само як 2017, 2018, 2019 рік, після відповідного рішення Конституційного Суду залишиться без декларацій, їх публікації, офіційного оприлюднення та відповідальності адміністративної, кримінальної за недостовірні дані", – застеріг Соболєв.

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