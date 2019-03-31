В "Батьківщині" стверджують, що Тимошенко і Зеленський виходять у другий тур

До другого туру президентських виборів потрапляють Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Про це свідчать результати обробки даних майже 18 тис. виборчих дільниць по всій Україні, отримані штабом Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба партії.

Так, у Володимира Зеленського 27% підтримки, у Юлії Тимошенко – 20,9%, у Петра Порошенка – лише 17,5%, стверджують в штабі Тимошенко.

"На жаль, ми не змогли репрезентовано представити віддалені сільські виборчі дільниці. Тому, виходячи з попередніх даних, ми вважаємо, що це дає підставити для щонайменше від 2-3% приросту нашому кандидату Юлії Тимошенко. Відбулась подія, яку ми прогнозували", – сказав на прес-конференції заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв.

У партії сподіваються, що протоколи з мокрими печатками дадуть можливість провести 2 тур без тиску адміністративного ресурсу, без можливостей тиску на виборців, коли два сильних кандидати в реальній боротьбі покажуть, хто переможець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у штабі Юлія Тимошенко заявили про провокацію влади.

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