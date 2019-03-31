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В "Батьківщині" стверджують, що Тимошенко і Зеленський виходять у другий тур

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До другого туру президентських виборів потрапляють Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Про це свідчать результати обробки даних майже 18 тис. виборчих дільниць по всій Україні, отримані штабом Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба партії.

В "Батьківщині" стверджують, що Тимошенко і Зеленський виходять у другий тур

Так, у Володимира Зеленського 27% підтримки, у Юлії Тимошенко – 20,9%, у Петра Порошенка – лише 17,5%, стверджують в штабі Тимошенко.

В "Батьківщині" стверджують, що Тимошенко і Зеленський виходять у другий тур

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"На жаль, ми не змогли репрезентовано представити віддалені сільські виборчі дільниці. Тому, виходячи з попередніх даних, ми вважаємо, що це дає підставити для щонайменше від 2-3% приросту нашому кандидату Юлії Тимошенко. Відбулась подія, яку ми прогнозували", – сказав на прес-конференції заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв.

У партії сподіваються, що протоколи з мокрими печатками дадуть можливість провести 2 тур без тиску адміністративного ресурсу, без можливостей тиску на виборців, коли два сильних кандидати в реальній боротьбі покажуть, хто переможець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у штабі Юлія Тимошенко заявили про провокацію влади.

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Особи
Юлія ТимошенкоВолодимир Зеленський
Тег
ВО Батьківщина

Блоги / думки