У барі за 30 хвилин: у найвіддаленішій виборчій дільниці завершилися вибори в Раду

В Антарктиді на станції "Академік Вернадський" завершилося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, вибори в найбільш віддаленій від країни виборчій дільниці почалися о 8:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) і тривали 30 хвилин.

Про всі подробиці проведення виборів до Ради 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Ілюстрація. Станція "Академік Вернадський" УНН

У волевиявленні взяли участь 12 громадян України – всі учасники 24-ї Української антарктичної експедиції.

Полярники голосували тільки за загальнонаціональними списками партій, оскільки спецділянка в Антарктиді не прикріплювалася до жодного з мажоритарних округів.

До того ж, участники використовували не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні їм направив ЦВК.

Голосування на виборах в Раду в Антарктиді uac.gov.ua

Вказується, що учасники експедиції встановили в приміщенні станційного бару "Фарадей" саморобну кабінку для голосування й урну з пластикового контейнера для їжі.

У присутності всіх, хто проголосував, стався підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправили до Києва.

Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, створену з учасників експедиції.

Голосування на виборах в Раду в Антарктиді uac.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися на всій території країни о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00.

Вибори також стартували на закордонних дільницях. Першою, о першій годині ночі, відкрилася виборча дільниця в Австралії.

Усе про скандали та порушеннях на виборах у ВР читайте тут.

Станом на 16:00 21 липня явка виборців на вибори склала 33,74%.

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