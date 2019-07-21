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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У барі за 30 хвилин: у найвіддаленішій виборчій дільниці завершилися вибори в Раду

1.6т Читати матеріал російською

В Антарктиді на станції "Академік Вернадський" завершилося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, вибори в найбільш віддаленій від країни виборчій дільниці почалися о 8:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) і тривали 30 хвилин.

Про всі подробиці проведення виборів до Ради 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

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Ілюстрація. Станція "Академік Вернадський"

Ілюстрація. Станція "Академік Вернадський"

УНН

У волевиявленні взяли участь 12 громадян України – всі учасники 24-ї Української антарктичної експедиції.

Полярники голосували тільки за загальнонаціональними списками партій, оскільки спецділянка в Антарктиді не прикріплювалася до жодного з мажоритарних округів.

До того ж, участники використовували не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні їм направив ЦВК.

Голосування на виборах в Раду в Антарктиді

Голосування на виборах в Раду в Антарктиді

uac.gov.ua

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Вибори в Раду: коли будуть результати ЦВК

Вказується, що учасники експедиції встановили в приміщенні станційного бару "Фарадей" саморобну кабінку для голосування й урну з пластикового контейнера для їжі.

У присутності всіх, хто проголосував, стався підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправили до Києва.

Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, створену з учасників експедиції.

Голосування на виборах в Раду в Антарктиді

Голосування на виборах в Раду в Антарктиді

uac.gov.ua

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Теги
Україна фотографии голосування політика
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