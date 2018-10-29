У Бангладеш до семи років тюрми засудили екс-прем'єрку та лідерку опозиції

Колишня голова уряду Бангладеш Халеда Зіа отримала другий вирок у справі про корупцію і має відбути у в'язниці сім років. Очолювана нею партія заявляє про політичне переслідування.У Бангладеш суд у понеділок, 29 жовтня, засудив колишню прем'єр-міністерку та лідерку опозиції Халеду Зіу до семи років ув'язнення за звинуваченням у корупції, повідомили її адвокати, передає агенція Reuters. Раніше у лютому цього року вона була засуджена до п'яти років в'язниці за іншою справою. Два терміни ув'язення колишньої прем'єрки країни будуть виконуватися одночасно, тобто вона проведе у в'язниці додаткові два роки.

Халеда Зіа та ще троє її помічників були засуджені за звинуваченням у незаконному привласненні 31,5 мільйона така (понад 371 тисячі доларів США) благодійного фонду під час її перебування на посаді голови уряду у 2001-2006 роках, повідомили прокурори.

Суддя сказав, що екс-прем'єрка зловживала владою, щоб привласнити кошти, повідомив її державний адвокат Мошарраф Хосейн. "Суд вважає, що вона має бути показово суворо покарана", - зазначив він.

Опозиційна Націоналістична партія Бангладеш (BNP) вважає це судове рішення політичним переслідуванням та закликала до загальнонаціональної акції протесту. "Наша лідерка є жертвою політичної вендети. Це є частина сюжету, щоб тримати її та її сім'ю поза політикою", - заявив генеральний секретар BNP Мірза Фахрул Іслам Аламгір.

Раніше цього місяця суд засудив до довічного ув'язнення сина екс-прем'єрки, виконуючого обов'язки голови BNP Таріка Рахмана, який живе у вигнанні в Лондоні, за звинуваченням у замаху на тодішню та нинішню прем'єр-міністерку Шейх Хасіну у 2004 році.