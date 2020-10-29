У Бахмуті мер усьоме переобрався, ставши головою ОТГ

Чинний мер Бахмута, що на Донеччині, Олексій Рева всьоме очолив місто. Зокрема, за результатами місцевих виборів саме він стане головою Бахмутської об’єднаної територіальної громади.

Дані голосування оприлюднила міська територіальна виборча комісія – за Реву віддали свої голоси 77,99% виборців. А до міської ради пройшли чотири партії, повідомляє "Суспільне".

"У нас була загальна кількість виборців, яких було внесено до списків, – 59 тисяч 655. Проголосувало 24 тисячі 349 осіб. Найбільшу кількість голосів набрав Рева Олексій Олександрович – 18 734, це 77,99 %", – розповіла заступниця голови Бахмутської міської ТВК Тетяна Гавжеєва.

За її словами, партія "Порядок" взяла 15 мандатів, ОПЗЖ – 11, "Слуга народу" – дев’ять і "Опоблок" – три.

Вона також підкреслила, що другого туру виборів на посаду голови Бахмутської ОТГ не буде. Загалом за це крісло змагалися дев’ятеро кандидатів.

Зауважимо, що Олексій Рева очолює Бахмут вже 30 років, ювілей на посаді відсвяткував у 2020 році. Хоча на перших виборах він переміг уже після проголошення незалежності в 1991 році, але був ще радянським представником влади.

Олексій Рева очолює Бахмут протягом 30 років

На цих місцевих виборах кандидати на пост глави об'єднаної територіальної громади боролися за те, щоб очолити Бахмут і прилеглі околиці. Територію впливу розширили після об'єднання в межах децентралізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на місцевих виборах у Донецькій області, які відбулися 25 жовтня, лідирує партія "Опозиційна платформа – За життя". Згідно з результатами опитування, 42,1% виборців області віддали свої голоси за ОПЗЖ, 10,2% віддали перевагу президентській партії "Слуга народу", ще 5,5% – партії "Опозиційний блок".