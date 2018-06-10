У Багдаді горів склад із бюлетенями з парламентських виборів

У столиці Іраку сталася пожежа на складі, де зберігалися бюлетені для голосування на парламентських виборах, проведених у травні цього року. Днями парламент Іраку ухвалив рішення провести перерахунок голосів.У Багдаді сталася пожежа на складі, де зберігалися бюлетені для голосування, використані на проведених у травні цього року парламентських виборах. Інцидент стався у неділю, 10 червня, передає інформагенція AFP.

У міністерстві внутрішніх справ Іраку повідомили, що вогонь не знищив більшість ящиків із бюлетенями. Водночас дощенту згоріли електронні автоматизовані урни для голосування та інше обладнання, зазначив речник відомства.

7 червня через звинувачення у масових фальсифікаціях під час виборів, що відбулися у травні, парламент Іраку ухвалив рішення провести повторний перерахунок близько 10 мільйонів голосів.

Переможцем виборів у травні став політичний блок під проводом націоналіста і релігійного проповідника Муктади ас-Садра. На другому місці опинився шиїтський "Альянс завоювання". Блок чинного прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді посів лише третє місце. Критики вказують на те, що саме застосовані електронні урни для голосування уможливлювали масштабні маніпуляції під час підрахунку голосів.