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У багатьох європейських столицях пройшли марші за права ЛГБТ-спільноти

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Тисячі людей у багатьох європейських столицях вийшли на марші на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Тим часом європарламентарі закликали українську владу підтримати аналогічний захід у Києві.У низці європейських столиць у суботу, 9 червня, відбулися марші на підтримку прав представників ЛГБТ-спільноти. На акцію у Бухаресті вийшло близько трьох тисяч осіб. На чолі колони учасників маршу йшла гей-пара румуна Адріана Комана та американця Клея Гамільтона, передає інформагенція AFP. Останні днями домоглися в Суді ЄС підтвердження права на проживання гомосексуальних партнерів, які уклали шлюб, у будь-якій країні ЄС.

Багатотисячний захід на підтримку прав ЛГБТ-спільноти відбувся й в Афінах. Цього разу вперше фасад будівлі парламенту Греції підсвічувався у кольори веселки. Марш пройшов під гаслом засудження ненависті щодо жінок на тлі дебатів, породжених кампанією проти сексуальних домагань MeToo.

У Римі на аналогічну акцію вийшли тисячі геїв, бісексуалів, лесбійок та трансгендерів. Нещодавно новий міністр Італії в справах сім'ї Лонерцо Фонтана викликав обурення в суспільстві, заявивши в інтерв'ю виданню Corriere della Sera, що згідно з італійським законодавством гомосексуальні пари з дітьми не визнаватимуться як родини.

Мирні марші на підтримку прав ЛГБТ-спільноти відбулися також в Литві, Хорватії, Болгарії та Польщі. Учасники акції у Варшаві висловлювали протест не лише проти утисків прав представників ЛГБТ-спільноти, а й проти порушення прав жінок, нацменшин та осіб з особливими потребами.

Звернення європарламентарів до української влади

Тим часом група депутатів Європарламенту на чолі з Реббекою Гармс (Rebecca Harms) звернулася з відкритим листом до української влади, закликавши підтримати Марш рівності в Києві, що має відбутися 17 червня. Євродепутати висловили побажання, аби українські лідери показали приклад та очолили Марш рівності.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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