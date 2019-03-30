У Азовського моря помітили величезне угруповання військ Росії: тривожна заява

Ситуація на українсько-російському кордоні, як і раніше залишається складною – Росія готує черговий план по захопленню України.

Так, біля Азовського моря було помічено величезне угруповання російських військ. Про це повідомив Міністр оборони України Степан Полторак, передає "Інтерфакс".

Ілюстрація. Бойовий корабель РФ в Чорному морі Фото: Andrii Klymenko

"Ситуація залишається складною. Угруповання війська, яке знаходиться на кордоні з Україною, небезпечне для України. 28 батальйонів тактичних груп, величезне угруповання в районі Азовського моря, сили і засоби, збільшені під час окупації Криму за окремими напрямами в 10 разів, є небезпечними", – сказав голова Міноборони в інтерв'ю телеканалу "Прямий" в суботу, відповідаючи на питання про ситуацію на кордоні з Росією і наміри російських військ.

За його словами, Збройні сили України моніторять ситуацію, працює розвідка, отримується необхідна інформація.

"Ми завжди знаходимося напоготові, щоб виконати свій конституційний обов'язок і захистити нашу державу", — підкреслив Полторак.

Відповідаючи на питання про можливість повномасштабної війни з Росією, міністр висловив переконання, що у Росії і сьогодні є прагнення захопити Україну.

"Єдине – змінюється тактика, змінюються форми здійснення агресії. Нас відчувають на фронті. Не виходить на фронті – вони пробують всередині країни. На жаль, загрози відкритої агресії нікуди не відійшли, вони існують і, на жаль, сьогодні є вельми можливими", — сказав Полторак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сполучені Штати високо оцінили досягнення України в плані проведення реформ в оборонній сфері та закликали продовжувати зміни, а також підтвердили готовність підтримати зусилля української сторони щодо посилення оборони на тлі агресії РФ.

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