У 2017 році найбільше дозволів на проживання в ЄС отримали українці

У 2017 році українці стали лідерами за числом отриманих дозволів на проживання в ЄС. Найбільше дозволів українцям видала Польща. Загалом легальне право на перебування в ЄС торік отримали понад три мільйони іноземців.Щонайменше 3,1 мільйона іноземців отримали у Євросоюзу у 2017 році право на проживання, навчання або роботу. Такі дані оприлюднила у четвер, 25 жовтня, європейська агенція статистики Eurostat, пише dpa. Найбільше дозволів на проживання у ЄС - а саме 662 тисячі - отримали громадяни України. Далі йдуть громадяни Сирії (223 тисячі довзолів) та Китаю (193 тисячі).

Серед країн Євросоюзу найбільше дозволів на проживання для іноземців видала Польща: 683 тисячі. 87 відсотків дозволів при цьому видали людям, що приїхали до країни на роботу. Найбільше польських дозволів на проживання - 585 тисяч - у 2017 році отримали українці.

Німеччина слідує за Польщею у переліку країн ЄС, які торік видали іноземцям найбільше дозволів на перебування. Тут видали 535 тисяч дозволів, з них найбільше отримали громадяни Сирії, Афганістану та Іраку. Прикметно, що в Німеччині більшість серед тих, хто отримав дозволи на проживання, є біженцями (269 тисяч дозволів). Лише кожен десятий отримувач дозволу приїхав до ФРН на роботу.

Eurostat відзначив, що кількість дозволів на проживання, виданих у ЄС, зросла в порівнянні з 2016 роком на чотири відсотки.