"У 1939-му війна прийшла з Заходу, в 2014-му – зі Сходу": Порошенко пояснив, чому Путін не покликав Зеленського на парад

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розповів чому глава РФ Володимир Путін не привітав президентів України і Грузії з Днем перемоги і через що не покликав Зеленського на парад до Москви.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Порошенко заявив, що якби Путін запросив до себе Зеленського, то це було б просто знущанням. Він нагадав, що через агресію глави РФ загинули тисячі українців. Те ж саме стосується і поздоровлень в сторону Грузії.

"У 1939-му році війна прийшла з Заходу, в 2014-му – зі Сходу. І ключі від миру в Україні знаходяться в Москві, в руках Путіна. І якщо агресор, який особисто винен у смертях тисяч українців, набрався б сміливості запросити українського президента – це було б як знущання. і тільки дві країни він не привітав з Днем перемоги – Україну і Грузію. Я думаю, що вони чітко розуміють, чому вони нас не вітають", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський не отримував офіційного запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року в Росії. А після Володимир Путін направив вітальні послання народам України і Грузії, але проігнорував їх президентів.