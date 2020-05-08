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9 травня • оновлено в 01:09
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"У 1939-му війна прийшла з Заходу, в 2014-му – зі Сходу": Порошенко пояснив, чому Путін не покликав Зеленського на парад

2.2т
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Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розповів чому глава РФ Володимир Путін не привітав президентів України і Грузії з Днем перемоги і через що не покликав Зеленського на парад до Москви.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Порошенко заявив, що якби Путін запросив до себе Зеленського, то це було б просто знущанням. Він нагадав, що через агресію глави РФ загинули тисячі українців. Те ж саме стосується і поздоровлень в сторону Грузії.

"У 1939-му році війна прийшла з Заходу, в 2014-му – зі Сходу. І ключі від миру в Україні знаходяться в Москві, в руках Путіна. І якщо агресор, який особисто винен у смертях тисяч українців, набрався б сміливості запросити українського президента – це було б як знущання. і тільки дві країни він не привітав з Днем перемоги – Україну і Грузію. Я думаю, що вони чітко розуміють, чому вони нас не вітають", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський не отримував офіційного запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року в Росії. А після Володимир Путін направив вітальні послання народам України і Грузії, але проігнорував їх президентів.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
День Перемоги
Особи
Савік Шустер Володимир Зеленський Петро Порошенко Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! Над украинцами точно опыты какие-то проводят. Не могут быть люди настолько тупы и бестолковы. Факт!
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
потому что шохи американские,а шохам место на п....ше.
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