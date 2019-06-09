У 10-ці "ЄС" два відомих кримських татарина: лідер Меджлісу Джемілєв і в'язень Кремля Чийгоз

До десятки учасників політичної партії "Європейська солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка увійшли два відомих кримських татарина: лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв і в'язень Кремля Ахтем Чийгоз.

Про це стало відомо 9 червня у час з'їзду "ЄС", яка йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019.

Чийгоз (ліворуч), Джемілєв (праворуч)

Мустафа Джемілєв – український правозахисник і політичний діяч, один із лідерів кримськотатарського національного руху, голова Меджлісу кримськотатарського народу в 1991-2013 роках. Народний депутат України III, IV, V, VI, VII і VIII скликань.

Мустафа Джемілєв кадр з відео

Під час захоплення Криму у 2014 році Джемілєв підтримав територіальну цілісність України і не визнав референдум про статус Криму. У наприкінці 2015 року виступив одним з організаторів блокади півострова.

Мустафа Джемілєв скріншот

Ахтем Чийгоз – український кримськотатарський політик, політв'язень. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2008 року), голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, депутат Бахчисарайської районної ради.

Ахтем Чийгоз радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

П'ятий президент України Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність") 31 травня.

Партія також істотно оновила склад центральної ради і президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтер, голос львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребинський; перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

4 червня "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до родини Європейської народної партії. ЄНП – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об'єднує національні християнсько-демократичні та консервативні партії. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи і після останніх виборів до Європарламенту зберегла за собою більшість.

Порошенко заявив, що його партія "Європейська Солідарність" буде реалізовувати на практиці принцип рівності чоловіків і жінок.

Раніше в БПП обговорювали можливість висунення лідера політичної сили Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра України.

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