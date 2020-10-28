Дільничні комісії повністю завершили підрахунок голосів у 10 регіонах

Процес підрахунку й передання документації до територіальних виборчих комісій (ТВК) завершили понад 28,9 тис. дільничних виборчих комісій (ДВК) – 99,4 % від загальної кількості.

Про це повідомили на сайті Центвиборчкому. Станом на 12:00 середи, 28 жовтня, повністю цей процес завершено в 10 регіонах.

Серед них – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області та місто Київ.

Передання протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій триває.

У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 182 протоколи, обласні ТВК – 101.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат на посаду мера Києва від партії "Голос" Сергій Притула визнав перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів, однак заявив, що очікував іншого результату. Він також висловив подив через високий результат представника "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Попова.