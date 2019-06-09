Тягнибок, Ярош і Кошулинський об'єдналися: топ-20 кандидатів у Раду

Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня.

Про це повідомляє прес-служба ВО "Свобода", під час з'їзду якого в неділю, 9 червня, було ухвалено рішення. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Крім того, бажання піти за спільними списками висловили також Українська Добровольча Армія, ОУН і Конгрес українських націоналістів.

З'їзд ВО "Свобода" Прес-служба ВО "Свобода"

Озвучена була перша двадцятка в передвиборному списку утвореного об'єднання. Так, туди увійшли:

лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок;

лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький;

екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош;

голова партії "Правий сектор" Андрій Тарасов;

заступник голови партії "Свобода" Руслан Кошулинський;

актор театру і кіно Богдан Бенюк;

керівник центрального штабу партії "Національний корпус" Родіон Кудряшов;

екс-віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич;

голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко;

директор центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Сиротюк;

народний депутат і член громадської організації "Громадянський Корпус АЗОВ" Олег Петренко;

екс-депутат від партії "Свобода" Анатолій Вітів;

лейтенант Збройних сил України Андрій Левицький;

голова центрального штабу "Правого сектора" Василь Лабайчук;

історик і представник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров;

екс-міністр екології та природних ресурсів України Андрій Мохник;

екс-голова Тернопільської облради Олексій Кайда;

музикант Арсеній Білодуб;

юрист "Національного корпусу" Віктор Шендибило;

екс-голова Львівської облради Олег Панькевич.

З'їзд ВО "Свобода" Прес-служба ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода" Прес-служба ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода" Прес-служба ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода" Прес-служба ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода" Прес-служба ВО "Свобода"

Відзначається, що очолить об'єднання лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Андрій Білецький MyKharkov.info

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