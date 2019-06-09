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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Тягнибок, Ярош і Кошулинський об'єдналися: топ-20 кандидатів у Раду

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Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня.

Про це повідомляє прес-служба ВО "Свобода", під час з'їзду якого в неділю, 9 червня, було ухвалено рішення. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Крім того, бажання піти за спільними списками висловили також Українська Добровольча Армія, ОУН і Конгрес українських націоналістів.

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З'їзд ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

Прес-служба ВО "Свобода"

Озвучена була перша двадцятка в передвиборному списку утвореного об'єднання. Так, туди увійшли:

  • лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок;

  • лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький;

  • екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош;

  • голова партії "Правий сектор" Андрій Тарасов;

  • заступник голови партії "Свобода" Руслан Кошулинський;

  • актор театру і кіно Богдан Бенюк;

  • керівник центрального штабу партії "Національний корпус" Родіон Кудряшов;

  • екс-віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич;

  • голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко;

  • директор центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Сиротюк;

  • народний депутат і член громадської організації "Громадянський Корпус АЗОВ" Олег Петренко;

  • екс-депутат від партії "Свобода" Анатолій Вітів;

  • лейтенант Збройних сил України Андрій Левицький;

  • голова центрального штабу "Правого сектора" Василь Лабайчук;

  • історик і представник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров;

  • екс-міністр екології та природних ресурсів України Андрій Мохник;

  • екс-голова Тернопільської облради Олексій Кайда;

  • музикант Арсеній Білодуб;

  • юрист "Національного корпусу" Віктор Шендибило;

  • екс-голова Львівської облради Олег Панькевич.

З'їзд ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

Прес-служба ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

Прес-служба ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

Прес-служба ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

Прес-служба ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

З'їзд ВО "Свобода"

Прес-служба ВО "Свобода"

Відзначається, що очолить об'єднання лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Андрій Білецький

Андрій Білецький

MyKharkov.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" оголосила список 100 кандидатів, з якими піде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019.

Вирішальний з'їзд, на якому озвучили топ-10 кандидатів у депутати, провела також партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Олег ТягнибокДмитро ЯрошРуслан КошулинськийАндрій Білецький
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниПравий секторНаціональний корпусВО Свобода
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