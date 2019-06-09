Тягнибок, Ярош і Кошулинський об'єдналися: топ-20 кандидатів у Раду

Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня.
Про це повідомляє прес-служба ВО "Свобода", під час з'їзду якого в неділю, 9 червня, було ухвалено рішення. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Крім того, бажання піти за спільними списками висловили також Українська Добровольча Армія, ОУН і Конгрес українських націоналістів.
З'їзд ВО "Свобода"
Прес-служба ВО "Свобода"
Озвучена була перша двадцятка в передвиборному списку утвореного об'єднання. Так, туди увійшли:
лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок;
лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький;
екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош;
голова партії "Правий сектор" Андрій Тарасов;
заступник голови партії "Свобода" Руслан Кошулинський;
актор театру і кіно Богдан Бенюк;
керівник центрального штабу партії "Національний корпус" Родіон Кудряшов;
екс-віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич;
голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко;
директор центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Сиротюк;
народний депутат і член громадської організації "Громадянський Корпус АЗОВ" Олег Петренко;
екс-депутат від партії "Свобода" Анатолій Вітів;
лейтенант Збройних сил України Андрій Левицький;
голова центрального штабу "Правого сектора" Василь Лабайчук;
історик і представник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров;
екс-міністр екології та природних ресурсів України Андрій Мохник;
екс-голова Тернопільської облради Олексій Кайда;
музикант Арсеній Білодуб;
юрист "Національного корпусу" Віктор Шендибило;
екс-голова Львівської облради Олег Панькевич.
З'їзд ВО "Свобода"
Прес-служба ВО "Свобода"
З'їзд ВО "Свобода"
Прес-служба ВО "Свобода"
З'їзд ВО "Свобода"
Прес-служба ВО "Свобода"
З'їзд ВО "Свобода"
Прес-служба ВО "Свобода"
З'їзд ВО "Свобода"
Прес-служба ВО "Свобода"
Відзначається, що очолить об'єднання лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.
Андрій Білецький
MyKharkov.info
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