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"Тягни свої ласти в Московію!" Українці накинулися на кума Путіна Медведчука

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Кум президента Росії і глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук в день виборів заявив, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом нібито "знищила" економіку України.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. На думку Медведчука, про конкурентоспроможність української економіки "не можна говорити" навіть в довгостроковій перспективі.

"Ми підписали Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, і це фактично знищило нашу економіку. Країна стала бідною. Тому про те, що наша економіка сьогодні конкурентоспроможна або може такою бути, не можна говорити навіть в перспективі 10-15 років", – заявив один з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя".

Новини
"Голос Путіна": Цимбалюк пояснив, навіщо Кремлю дружба з Медведчуком

Пост викликав бурхливу реакцію серед користувачів мережі. Люди жорстко розкритикували кума Володимира Путіна, звинувативши його в роботі на КДБ та війні на Донбасі.

"Тягни свої ласти в Московію!" Українці накинулися на кума Путіна Медведчука
"Тягни свої ласти в Московію!" Українці накинулися на кума Путіна Медведчука
"Тягни свої ласти в Московію!" Українці накинулися на кума Путіна Медведчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з Медведчуком і обговорив війну на Донбасі.

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Віктор Медведчук
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не слухайте его каструли! Майдан здобул евромайбутне! Теперь,по безвизу вы можете мыть евротолчки и убирать дерьмо за евро-арабами
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Макарский Александр, у тебя, троллина вата, даже такой возможности не существует, так что сиди в своей опе и вылизуй очко )(уйла, пока оно тебе ещё платит.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Умные слова говорит.... Прислушайтесь свидомые.... А если нет:--- ещё год, максимум два,кирдык стране... На вас то нам пох@й,а вот нормальных украинцев -- жаль..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Dehtyaryov Ilya, Нормальных украинцев жалко. На скакуасов плевать. Чего тут непонятного. Приблизительно у половины россиян есть родственники на Украине, вот они совсем не виноваты.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Андрущенко Владимир, или это из разряда, я бежал за ним 5 км, чтобы сказать им насколько мне пох*й
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Из за своей ущербности, зная что сами в дупе, зомбированные западэнци феерично напали на украинца.
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