"Тягни свої ласти в Московію!" Українці накинулися на кума Путіна Медведчука

Кум президента Росії і глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук в день виборів заявив, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом нібито "знищила" економіку України.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. На думку Медведчука, про конкурентоспроможність української економіки "не можна говорити" навіть в довгостроковій перспективі.

"Ми підписали Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, і це фактично знищило нашу економіку. Країна стала бідною. Тому про те, що наша економіка сьогодні конкурентоспроможна або може такою бути, не можна говорити навіть в перспективі 10-15 років", – заявив один з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя".

Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10‒15 лет. pic.twitter.com/pkpwcZX13l — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) July 21, 2019

Пост викликав бурхливу реакцію серед користувачів мережі. Люди жорстко розкритикували кума Володимира Путіна, звинувативши його в роботі на КДБ та війні на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зустрівся з Медведчуком і обговорив війну на Донбасі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!