ТВК в Кароліно-Бугазі повідомила ЦВК, що місцеві вибори визнані такими, що відбулися

Перші вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області відбулися в чіткій відповідності з виборчим законодавством.

Про це сільський територіальний виборчком повідомив в своєму зверненні до Центральної виборчої комісії. Цим документом ТВК аргументовано відповіла на всі зауваження громадської організації "Опора", спрямовані ЦВК для розгляду.

"Вважаємо, що Кароліно-Бугазька селищна територіальна виборча комісія жодним чином не порушила своїми діями вимоги, встановлені виборчим кодексом України", – йдеться в зверненні.

Як відзначили члени сільського виборчкому, "незважаючи на те, що рішенням слідчого судді Київського районного суду Одеси Федулєєвої кандидат в депутати Бокий В.В. 7 жовтня був оголошений у розшук, він через своїх підконтрольних колишніх членів Кароліно-Бугазької сільської територіальної комісії і колишніх депутатів сільської ради намагається дестабілізувати виборчий процес, в тому числі проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року".

Нагадаємо, координатор "Опори" Ольга Айвазовська в Facebook оголосила результати виборів в громаді недійсними. Її твердження засновані на вирішенні Одеського окружного адміністративного суду за позовом екскандидата на пост сільського голови Кароліно-Бугазької ОТГ Юрія Чередниченка. Свою заяву Айвазовська зробила, не чекаючи рішення апеляційної інстанції.

Суд зобов'язав сільську ТВК призначити в громаді нові вибори, а підсумки тих, які відбулися, оголосити недійсними.

У той же час, кількома рішеннями Одеського окружного адміністративного суду відмовлено в проведенні перевиборів.

ЦВК вже визнала Андрія Апанасенка кандидатом, який переміг за підсумками виборів на пост сільського голови Кароліно-Бугазької ОТГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кароліно-Бугазькій сільській об'єднаної громаді нібито встановили результати місцевих виборів і провели першу сесію селищної ради.