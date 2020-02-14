"Тут немає України": в "Слузі народу" розгромили 12 мирних кроків для Донбасу

Оприлюднений на Мюнхенській безпековій конференції план з 12 кроків по мирному врегулюванню на Донбасі не узгоджений з офіційним Києвом і суперечить позиції України.

Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи документ.

"Я б хотіла побачити реакцію Офісу президента на такий план припинення війни в Україні, оскільки я бачу по прізвищах, що тут офіційних представників від України немає серед розробників. Нічого про нас без нас!" – заявила Верещук.

За її словами, підписанти документа від України Василь Філіпчук, Олександр Чалий і Олексій Семеній були уповноважені офіційним Києвом.

"Якщо це була громадська ініціатива, нехай так і скажуть – ми експерти, які не виражають позицію України. Зараз виглядає так, що тут є Україна, але я не бачу тут офіційної України. Якщо ми прочитаємо ці 12 пунктів, тут є багато питань щодо офіційної позиції, яка сьогодні є і ніким не була спростована", – підкреслила нардепка.

"Мені це дуже не подобається. Я чула, що такий документ готується, але не бачила його на власні очі. Я бачу фразу "пропозиція містить кроки, які підтримуються всіма сторонами". Якими усіма сторонами? Україна підтримує кроки, які, наприклад, будуть спрямовані на відновлення співпраці з Росією без відновлення Україною суверенітету над Кримом? Перепрошую, ми такого не казали!" – додала вона.

vchasnoua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Мюнхенській конференції з безпеки учасники заходу оприлюднили документ, що містить 12 кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Документ, по суті, ставить за мету відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму і без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ та Євросоюзом.

Незабаром після публікації документ був видалений з сайту Мюнхенської безпекової конференції.

Міністерство закордонних справ України заявило, що тези, озвучені в скандальному документі, не відповідають офіційній позиції Києва. Відомство зазначає, що цей документ підготувала неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.

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