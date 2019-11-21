Туск зробив гучну заяву про "касетний скандал" із Порошенком

Президент Європейської Ради та новий глава Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що будь-яка спроба залякати представників опозиції в Україні буде приводом для занепокоєння у Євросоюзі.

Про це він сказав на пресконференції у Загребі, коментуючи український касетний скандал, у якому керівник офісу президента Андрій Богдан інструктує директора ДБР Романа Трубу як вести справу п'ятого президента України Петра Порошенка, передає "Прямий".

"Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично вмотивованим переслідуванням", – сказав Туск.

Дональд Туск liga.net

Також він додав, що чув про касетний скандал у Києві.

"Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно", – сказав лідер ЄНП.

Туск додав, що особисто знає, що таке політичні переслідування.

"Повірте мені, я знаю, про що кажу, бо у мене є власний досвід з цього приводу... Завжди, коли влада чи люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому разі чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише для жертв переслідувань, але і для всієї країни", – зазначив політик.

Він наголосив, що стежить за подіями у Києві.

"Ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за усе що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями у Києві", – резюмував Туск.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

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