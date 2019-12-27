Прогульник і брат фаната "ДНР": спливли скандальні факти про нового радника Гончарука

Колишній заступник Миколаївського міського голови Антон Турупалов, якого звільнили за прогули, призначений радником прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він зазначив, що ексчиновник нібито буде консультувати главу уряду з питань тарифів.

Відзначимо, Турупалов встиг відзначитися на кількох посадах. Так, у вересні 2015 року він очолив Іванівську РДА в Одеській області. Депутати райради висловили невдоволення його роботою. Турупалов не ходив на засідання і не з'являвся на робочому місці. Уже в квітні 2016 року Іванівська райрада більш ніж двома третинами голосів висловила недовіру голові.

Турупалов став радником Гончарука: скандальні факти НикВести

Далі він став заступником міського голови Миколаєва з питань інфраструктури та транспорту. Як пишуть "НикВести", 14 березня 2018 року, через півроку прогулів, чоловіка знову звільнили з посади.

Також наголошується, що за час роботи в Миколаєві Турупалов прославився конфліктами з депутатами, які критикували його і вимагали його звільнення.

Турупалов став радником Гончарука: скандальні факти Facebook Олексія Гончаренка

Турупалов став радником Гончарука

Спливли скандальні факти і про сім'ю Турупалова, який є уродженцем Донецька. Його брат і батько є прихильниками терористичних організацій на Донбасі.

Так, Олексій Турупалов займається в Донецьку адвокатською діяльністю і є власником сайту "Адвокат ДНР", а батько Віктор Турупалов працював деканом факультету ВНЗ на непідконтрольній уряду України території Донецької області.

Брат Турупалова працює в "ДНР" Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син продюсера Олександра Роднянського, який допоміг акторській кар'єрі президента Володимира Зеленського, став головним економічним радником в уряді України.

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