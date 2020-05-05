Турне президента: в ОП назвали маршрут Зеленського після карантину

Юрій Сергієнко Політика 23:05, 5.05.2020 Оновлено: 23:48, 5.05.2020

Одним із пріоритетних напрямків України для розвитку міжнародних відносин є Азія.

Саме туди після скасування карантину попрямує президент Володимир Зеленський. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, повідомляється на сайті ОП.

Йдеться про поглиблення співпраці з Японією, Китаєм та Індією.

"Азіатський напрямок – важливий. І якщо ми говоримо про виміри діяльності президента, то, коли у нас будуть зняті заборони на пересування в умовах коронавірусу, безумовно, ми будемо планувати азіатське турне президента. Щоб він відвідав кілька країн, з якими нам потрібно посилити відносини", – наголосив Жовква.

Разом із тим він уточнив, що серед стратегічних партнерів України залишаються США, Німеччина, Франція, Польща і Туреччина. Також теплі відносини з Великою Британією і Канадою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Жовква назвав гумор головною "зброєю" Володимира Зеленського на міжнародній арені.

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