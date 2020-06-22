Туреччина збудує житло для 500 родин кримських татар, – ОПУ

Туреччина висловила готовність побудувати оселі для 500 родин кримських татар, які були змушені виїхати із тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це повідомили на сайті президента України за підсумками зустрічі української делегації на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком з турецькими партнерами на чолі зі спеціальним радником та речником президента Туреччини Ібрагімом Калином.

Зокрема Україна висловила подяку за незмінну підтримку з боку Туреччини суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також за увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар.

Крім усього, сторони домовилися активізувати співпрацю в частині проведення 12-го засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва та поновлення переговорного процесу щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.

Також на зустрічі було приділено увагу питанням взаємодії у сфері оборонно-промислового комплексу та інтенсифікації співпраці двох держав у оборонній галузі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше домовленість про забезпеченість житлом 500 родин кримських татар була досягнута на рівні президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Вони обговорили це питання під час зустрічі на початку лютого 2020 року.