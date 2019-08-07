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Зона вільної торгівлі України з Туреччиною: з'ясувалися деталі переговорів

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Чекати від візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину серйозних проривів у вигляді підписаних міждержавних проектів не слід.

Про це йдеться в статті "Бізнес, зброю і церква: чого очікувати від візиту Зеленського в Туреччину". Так, за інформацією OBOZREVATEL, підписання договору про Зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною не буде.

"Досі залишаються неузгодженими кілька основних для нас і для них (Туреччини. – ред.) товарних позицій. І навіть якщо буде ухвалено політичне рішення про підписання, то воно не буде відповідати нашим національним інтересам", – розповів виданню співрозмовник в уряді.

Зона вільної торгівлі України з Туреччиною: з'ясувалися деталі переговорів

Переговори з приводу ЗВТ тривають вже 8 років. І станом на 2018 рік угода була готова, за словами посла України в Туреччині, "більш ніж на 90%". Неузгодженими залишалися кілька чутливих питань, які потребують компромісних рішеннь з обох сторін – перш за все у сфері сільського господарства, телекомунікацій та електронної комерції.

Змістове наповнення візиту Зеленського здатний надати хіба що тільки "Укроборонпром". Оборонщики України можуть підписати кілька контрактів про поглиблення співпраці в сфері ОПК з приватними (а не державними) турецькими компаніями. Відвідування президентом Зеленським однієї з таких фірм – Baykar Makina – також бажано українською стороною. Нагадаємо, на початку 2019 року саме вона поставила в Україну ударні безпілотники Bayraktar TB2.

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З іншого боку, угода про надання Туреччиною прямої фінансової допомоги Україні на закупівлю військового оснащення української армії, яку підписують щороку починаючи з 2016, – під питанням. Нагадаємо, за нього турецька сторона виробить 9 млн лір (за новим курсом - трохи менше 2 млн доларів) на придбання озброєння для ЗСУ.

Проте, візит Зеленського може стати сигналом для турецьких інвесторів, які зацікавлені в українському ринку. "З Зеленським у турецьких інвесторів може з'явитися віра в Україну. Справа в тому, що хоча для Туреччини новий український президент – це досить незвично, але він вже встиг завоювати симпатію турецьких ЗМІ", - йдеться в статті.

Таке відношення до нього з'явилося, в тому числі, після візиту президента в Дніпро, де Зеленський запропонував першому заступнику глави облради Святославу Олійнику без тендеру укласти договір з турецькою компанією "Онур" на ремонт Південної об'їзної дороги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Воладимир Зеленський уже здійснив візити в Бельгію (Брюсель), Францію (Париж), Німеччину (Берлін) і офіційний візит в Канаду (Торонто).

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Особа
Володимир Зеленський
Теги
Туреччина Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укроборонпром Володимир Зеленський
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Антошин Денис
Антошин Денис
Хотелось бы знать, входит ли в зону свободной торговле Крым? Или Эрдоган с Путиным сами это решат
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