Турчинова викликали на допит у ДБР

Олексій Тітофф Політика 14:28, 3.11.2020 Оновлено: 14:41, 3.11.2020

Главу центрального штабу "Європейської солідарності", нардепа 8-го скликання Олександра Турчинова викликали на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це він повідомив у Facebook, зазначивши, що допит буде пов'язаний із протестами на Майдані в 2013-14 роках.

"Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з "розслідування злочинів, вчинених через масові протести в 2013-2014 роках", – написав він.

Зазначимо, що раніше колишнього народного депутата Тетяну Чорновіл викликали на допит у Державне бюро розслідувань ще в одній справі Майдану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2014 році був спікером Верховної Ради і в. о. президента України, розповів, що 2014 року в Україні не ввели воєнний стан, тому що це б не зупинило окупацію Криму Росією. До того в країні вже розпочалася війна на Донбасі.

Коментувати
Політика

Дивіться також

У Відні відбувся масовий теракт: усі подробиці, фото та відео

У Києві помер воїн-доброволець ЗСУ

Вірні Україні назавжди: загиблі герої жовтня 2020-го. Фото та історії

Тищенко з помилками привітав Усика з перемогою через два дні

У Києві протестувальники за мовний закон оточили КСУ: будівлю взяли під охорону