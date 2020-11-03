Турчинова викликали на допит у ДБР

Главу центрального штабу "Європейської солідарності", нардепа 8-го скликання Олександра Турчинова викликали на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це він повідомив у Facebook, зазначивши, що допит буде пов'язаний із протестами на Майдані в 2013-14 роках.

"Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з "розслідування злочинів, вчинених через масові протести в 2013-2014 роках", – написав він.

Зазначимо, що раніше колишнього народного депутата Тетяну Чорновіл викликали на допит у Державне бюро розслідувань ще в одній справі Майдану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2014 році був спікером Верховної Ради і в. о. президента України, розповів, що 2014 року в Україні не ввели воєнний стан, тому що це б не зупинило окупацію Криму Росією. До того в країні вже розпочалася війна на Донбасі.