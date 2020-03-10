Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що у 2014 році в Україні була гостра необхідність у введенні воєнного стану через загрозу виходу ситуації з-під контролю.

Разом з тим, він не засуджує тих, хто не підтримав такий радикальний крок. Спогадами про початок російської військової агресії Турчинов поділився в інтерв'ю "Крим. Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Турчинов "Українська правда"

"У мене горіло пів країни. Пів країни були некеровані. І для мене воєнний стан був необхідний, щоб у ЗМІ перестали сіяти паніку. Мені необхідний був воєнний стан у першу чергу, щоб навести лад у країні. Жорстко навести лад у країні. І тут я думаю, що логіка була і в діях тих, хто не підтримував мою пропозицію. Всі розуміли, що починається війна – це не на один день і не на тиждень. Це може затягнутися на невизначений термін", – оцінив настрої українських громадян секретар РНБО.

Що стосується колег із влади, то їх Турчинов також зрозумів, виправдавши незгоду з його позицією тим, що введення воєнного стану насправді є дуже важким кроком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Турчинов також розповів, що у 2014 році під час початку окупації Криму Росією намагався додзвонитися до президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, секретар РНБО зізнався, що навесні 2014 року була висока загроза вторгнення РФ на територію не тільки Криму і Донбасу, а й Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!