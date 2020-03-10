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10 березня • оновлено в 15:24
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Турчинов зробив несподівану заяву про режим воєнного стану в Україні через Путіна

2.7т
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Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що у 2014 році в Україні була гостра необхідність у введенні воєнного стану через загрозу виходу ситуації з-під контролю.

Разом з тим, він не засуджує тих, хто не підтримав такий радикальний крок. Спогадами про початок російської військової агресії Турчинов поділився в інтерв'ю "Крим. Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Турчинов

Олександр Турчинов

"Українська правда"

"У мене горіло пів країни. Пів країни були некеровані. І для мене воєнний стан був необхідний, щоб у ЗМІ перестали сіяти паніку. Мені необхідний був воєнний стан у першу чергу, щоб навести лад у країні. Жорстко навести лад у країні. І тут я думаю, що логіка була і в діях тих, хто не підтримував мою пропозицію. Всі розуміли, що починається війна – це не на один день і не на тиждень. Це може затягнутися на невизначений термін", – оцінив настрої українських громадян секретар РНБО.

Що стосується колег із влади, то їх Турчинов також зрозумів, виправдавши незгоду з його позицією тим, що введення воєнного стану насправді є дуже важким кроком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А кто, скажите, эти полстраны поджёг? Начали с покрышек на мaйдayне
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Обескрымленным любую лапшу на уши вешать можно.
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