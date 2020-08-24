Турчинов – Зеленському: є всі можливості почати наступ на Крим

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що зараз у президента Володимира Зеленського є можливість почати наступ на Крим.

Турчинов звинуватив в анексії Криму президента-втікача Віктора Януковича і чиновників, які знищували обороноздатність держави. Однак зараз ситуація з військовими можливостями України змінилася, заявив він в коментарі "Радіо Свобода".

"Багато людей причетні до цього, починаючи від Януковича і тих, хто знищував обороноздатність нашої країни. Але, на жаль, допитуватися будуть не вони. Допитувати вони будуть намагатися тих, хто сьогодні опонує цій владі.

Але у пана Зеленського є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим, і ми йому готові в цьому допомогти", – заявив Турчинов.

Як писав OBOZREVATEL, під час урочистої промови до 29-ї річниці незалежності України Зеленський заявив, що "ті, хто без бою подарував частину території, будуть свідчити, а не проповіді про патріотизм".