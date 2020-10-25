Турчинов заявив про порушення під час президентського опитування і показав фото
Глава штабу "Євросолідарності" на цих виборах Олександр Турчинов розповів про порушення під час виборчого процесу.
На брифінгу, який транслювався онлайн, він показав фотографії з різних міст України, на яких зафіксовано, що волонтери проводять опитування "П'ять запитань від президента" просто на виборчих дільницях.
Він зазначив, що фото зроблено на ділянках у Хмельницькій області, Маріуполі. Також волонтери часом блокували підхід до виборчої дільниці, вставши просто на сходах.
Також Турчинов заявив, що представники ЄС зафіксували мережу підкупу виборців напередодні голосування, зокрема й від кандидатів "Слуги народу" і кандидата в мери від СН. Усі дані передано в правоохоронні органи.
За словами Турчинова, у них немає інформації про те, що правоохоронці відкривали провадження за фактом підкупу представниками партії влади.
"День голосування, сьогоднішній день продемонстрував дуже низький рівень організації виборчого процесу в Україні. Однак головна ознака цих виборів – це, на жаль, повернення нашої країни до масштабних фальсифікацій, які були за часів Віктора Януковича. Головним кримінальним ознакою цих виборів є масова агітація за правлячу партію під виглядом президентського опитування. Причому масова агітація відбувається або близько виборчих дільниць або прямо на дільницях ", – підкреслив Турчинов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко спростував, що волонтерами під час опитування Володимира Зеленського були неповнолітні, а також те, що на нього було витрачено 100 млн гривень. Про це він сказав під час брифінгу в Києві в неділю, 25 жовтня.
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