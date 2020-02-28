Турчинов закликав Україну підтримати Туреччину у боротьбі проти Росії

Україна повинна висловити підтримку Туреччині та об‘єднати зусилля у протидії агресивній російській політиці.

Таку думку висловив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, коментуючи потужний авіаційний удар по турецьким позиціям в районі провінції Ідліб, який був завданий російсько-сирійськими військами 27 лютого, сказано на сайті його прессслужби.

Турчинов зауважив, що тільки спільними зусиллями можна зупинити ескалацію російської військової агресії, зупинити міжнародний тероризм та злочини проти людства, відновити безпеку і мир у світі.

Олександр Турчинов

Він нагадав, що втручання РФ у протистояння на Близькому Сході, з країнами якого Росія не має спільних кордонів, призводить до людських жертв і хвилі біженців у країни ЄС, а також створює додаткову небезпеку для Європи в умовах епідемії коронавірусу.

"Причина цього – намагання військово-політичного керівництва РФ повністю зруйнувати світову політичну архітектуру, систему стримувань і противаг, континентальну та світову безпеку", – заявив Турчинов.

Він підкреслив, що відкриту фазу воєнного протистояння президент РФ Володимира Путін почав з агресії проти України в лютому 2014 року.

"Необхідно відновити й посилити реалізацію спільних із Туреччиною масштабних програм військово-технічного співробітництва, координацію та взаємодію українських військових із військовими Туреччини та країн-членів НАТО в басейні Чорного моря, ініціювати міжнародні переговори на високому рівні щодо протидії використання Криму для розповсюдження військової агресії РФ у Чорноморсько-Середземноморському басейні, а також посилення міжнародного тиску щодо відновлення суверенітету України на тимчасово окупованій території півострова АР Крим", – зазначив екссекретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.

Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.

Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – з крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.

НАТО закликало Росію та Сирію припинити наступ і поважати міжнародне право.

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