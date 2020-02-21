Турчинов визнав помилку з Гіркіним на Донбасі у 2014 році

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов шкодує, що у 2014 році на Донбасі не знищили банду Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Таке зізнання пролунало в ефірі програми "Антиподи" з Сергієм Івановим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олександр Турчинов Скріншот з відео

На запитання про те, чи шкодує він, що у 2014 року не знищив людей Гіркіна, які виходили зі Слов'янська, Турчинов відповів:

"Почнімо з того, що я не міг у 2014 році знищити колону Гіркіна, бо у 2014 році я вже зняв із себе повноваження Верховного головнокомандувача. Але я вважаю, що цю колону треба було знищити до останнього".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Турчинов також зізнався, що після повідомлення про смерть терориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставив собі пташку".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!