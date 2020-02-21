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21 лютого • оновлено в 10:12
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Турчинов визнав помилку з Гіркіним на Донбасі у 2014 році

5.8т
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Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов шкодує, що у 2014 році на Донбасі не знищили банду Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Таке зізнання пролунало в ефірі програми "Антиподи" з Сергієм Івановим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Турчинов засвітився на концерті українського рокгурту. Фото

Олександр Турчинов

Олександр Турчинов

Скріншот з відео

На запитання про те, чи шкодує він, що у 2014 року не знищив людей Гіркіна, які виходили зі Слов'янська, Турчинов відповів:

"Почнімо з того, що я не міг у 2014 році знищити колону Гіркіна, бо у 2014 році я вже зняв із себе повноваження Верховного головнокомандувача. Але я вважаю, що цю колону треба було знищити до останнього".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Турчинов також зізнався, що після повідомлення про смерть терориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставив собі пташку".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
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Golan Sim
Golan Sim
Интересно, как мы должны наградить нашего тр,упч,инова за с,д,ач,у К,ры,ма в 2014? Он как раз был тогда имел полномочия Верховного "го,ловн,оком,анду,ю,щего"..
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1
0
Golan Sim
Golan Sim
Он как раз был тогда имел полномочия Верховного "го,ловн,оком,андую,щего"..
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1
0
Golan Sim
Golan Sim
Интересно, как мы должны наградить нашего тр,упч,инова за с,д,ач,у К,ры,ма в 2014?
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0
1

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