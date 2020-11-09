Турчинов розповів про фальсифікації результатів місцевих виборів через "уточнення протоколів"

Україна повертається в часи, коли голосування громадян не визначало результатів виборів через масштабні фальсифікації. Шляхом уточнення протоколів намагаються сфальсифікувати результати місцевих виборів.

Таку заяву зробив керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу 9 листопада, повідомляє пресслужба політсили.

Політик розповів, як сьогодні відбувається найбільш типове фальшування результатів виборів – так зване уточнення протоколів: "Переважна більшість членів виборчих комісій працює на громадських засадах, в умовах пандемії два тижні поспіль люди не спроможні постійно перебувати на дільницях, щоб протидіяти підробці документів, псуванню бюлетенів тощо. Саме цим користуються злочинці, які сьогодні називають себе владою, безперервно блокуючи підрахунок голосів, переписуючи протоколи та фальшуючи результати волевиявлення".

Керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" навів приклади спроб влади змінити результати виборів на свою користь та на користь своїх сателітів. "Це і місто Тернопіль, де "слуги народу" не змогли подолати прохідний бар’єр, а минулої п’ятниці, переписавши протоколи, замість набраних 4,8% записали собі 5%", – сказав він, додавши, що така сама нахабна спроба змінити результати волевиявлення громадян відбувається і у Львівській області. "Так, у місті Львів "слуги народу" отримали лише 3,5 %, тому зараз заблоковано підрахунок результатів до Львівської міської ради, й урядуща партія намагається переписувати протоколи, щоб протягнути до ради своїх представників", – повідомив Турчинов, додавши, що порушення виборчого законодавства результати виборів не встановлені у Волинській, Київській, Одеській та Чернівецькій обласних радах, у радах багатьох міст та об’єднаних територіальних громад.

Окрім того, Турчинов повідомив, що величезна кількість підробок протоколів відбувається і в Київській області на рівні об’єднаних територіальних громад.

Він зазначив, що "Європейська солідарність" готує звернення до ОБСЄ з повідомленням про факти фальшування результатів виборів, які відбулись після того, як основна делегація з контролю за виборами припинила свою роботу.

"Європейська солідарність" не залишить жодного факту фальшування результатів виборів, тому що наша політична сила захищає не просто свої результати на виборах, – ми захищаємо країну, закон і право українців обирати тих, кого вони підтримують. Ми не дозволимо перекреслити це конституційне право наших громадян і повернути країну в часи, коли результати виборів писалися на Банковій в Офісі президента", – резюмував він.