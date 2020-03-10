Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що в 2014 році під час початку окупації Криму Росією намагався додзвонитися до президента РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Крим. Реалії". Він зазначив, що на початку захоплення півострова йому надходили дзвінки з погрозами з Держдуми РФ, яку тоді очолював Сергій Наришкін.

"Пішли погрози, що якщо будуть гинути російськомовні, "рускіє", то вони нас, як військових злочинців там будуть шукати по всьому світу. Я йому сказав, що "ви знаєте, ви вже є військовий злочинець. Ви почали проти держави, яка підписала з вами мирну угоду, неоголошену війну. Ви вже військовий злочинець. І у вас немає ніяких підстав для знаходження на території ...". На це він мені сказав, що "підстави будуть", – згадував Турчинов.

Турчинов і Путін

Після він ще раз спілкувався зі спікером російського парламенту якраз, коли російський Генштаб поставив в Криму ультиматум українським військовим.

"Російський Генштаб дав ультиматум нашим кримським підрозділам, які не зрадили присязі – вони повинні до 12 години ночі скласти зброю. Мені треба було виграти час будь-яким шляхом. Тому, робити нічого, я спробував зателефонувати Путіну по спецзв'язку в Кремль ... Мені кажуть, що він не буде із вами говорити, ви нелегітимний", – додав Туричнов, який в 2014 році був в.о. президента України.

Турчинов підкреслив, що йому довелося піти на блеф, щоб уникнути штурму українських військовий частин.

"Я тоді йому (Наришкіну – Ред.) сказав, що я попереджаю, вони (українські військові в Криму – Ред.) отримали команду стріляти на ураження. Я інформую всі посольства про те, що Росія готує штурм українських військових частин. Вся кров за цей штурм буде лежати на вас. І, в результаті, вони (російські військові – Ред.) не пішли на штурм", – розповів Турчинов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Турчинов розповів, як Віктору Януковичу вдалося втекти від Арсена Авакова.

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