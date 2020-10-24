Турчинов – про опитування Зеленського: треба документувати злочин і викликати поліцію

Мирослав Семенюк Політика 15:38, 24.10.2020 Оновлено: 15:47, 24.10.2020

Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов вважає всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського зловживанням владою, грубим порушенням Конституції і законодавства України.

Як йдеться у заяві Турчинова, опублікованій на його офіційному сайті, так званих волонтерів "Слуги народу" наймають для проведення опитування за необліковану готівку (чорний нал), що також є злочином.

"Брудні технології, застосовані Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування. Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як вони проголосують, щоб створити у громадян враження, що Зе-слуги турбуються про їхнє майбутнє та найближчим часом будуть реалізовувати популістичну маячню, зазначену в питаннях", – сказав політик.

Він порадив усім "не брати участь у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію".

"А в разі нав’язливого приставання до вас представників "Слуг народу" в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців", – додав Турчинов.

П'ять запитань Зеленського

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