Турчинов припустив повернення Кубані Україні після розпаду Росії
Олександр Турчинов
Сучасну Російську Федерацію може спіткати доля СРСР, і після її розвалу Кубань та інші території відійдуть до складу України.
Таке припущення зробив колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов у інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву". За його словами, в такому разі офіційна версія гімну України стане повнішою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Прийде час – і другий куплет нашого гімну ми будемо співати. "Від Сяну до Дону". Що ж ти зробиш. Я футурист-початківець, але я переконаний, та й історичний досвід про це свідчить, що Росія – це колос на глиняних ногах", – висловив своє переконання він.
Олександр Турчинов
Турчинов нагадав, що свого часу ніхто не вірив у те, що СРСР може розпастись. Та сама історія, наголосив політик, повторюється зараз і з Росією.
"І коли цей процес розпаду почнеться, а політика цієї військової кліки призведе до цього... Тому що коли Захід ще буде займати послідовну позицію, у них буде зруйновано економічний фундамент, силовий стрижень, на якому тримається чинна влада. І людям, зрештою, набридне боятися. Вони перейдуть. Тому буде розпад Росії. І безумовно, ті території, які виявлять бажання жити разом з великою потужною Україною – запрошуємо, будь ласка", – сказав колишній секретар РНБО.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше російські пропагандисти влаштували паніку через нібито підготовку приєднання Кубані до України, яке, на їхню думку, курують США.
Таку бурхливу реакцію у рупорів Кремля викликала стаття "Радіо Свобода" про те, як українцям повертають історичну пам'ять про їхні етнічні території.
Великий ажіотаж в РФ виник і довкола другого епізоду стімпанк-мультфільму "Воля" про історію України. У ньому був присутній фрагмент про повернення до складу України Кубані і Зеленого Клину.
У свою чергу "Правий сектор" не виключив силового повернення Кубані, але схилився до того, що регіон сам повернеться до складу України після падіння путінського режиму.
У жовтні 2019 року у Верховній Раді України було створено міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань", що також викликало бурхливу реакцію в країні-агресорці.