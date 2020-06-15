Турчинов припустив повернення Кубані Україні після розпаду Росії

Сучасну Російську Федерацію може спіткати доля СРСР, і після її розвалу Кубань та інші території відійдуть до складу України.

Таке припущення зробив колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов у інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву". За його словами, в такому разі офіційна версія гімну України стане повнішою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Прийде час – і другий куплет нашого гімну ми будемо співати. "Від Сяну до Дону". Що ж ти зробиш. Я футурист-початківець, але я переконаний, та й історичний досвід про це свідчить, що Росія – це колос на глиняних ногах", – висловив своє переконання він.

Олександр Турчинов

Турчинов нагадав, що свого часу ніхто не вірив у те, що СРСР може розпастись. Та сама історія, наголосив політик, повторюється зараз і з Росією.

"І коли цей процес розпаду почнеться, а політика цієї військової кліки призведе до цього... Тому що коли Захід ще буде займати послідовну позицію, у них буде зруйновано економічний фундамент, силовий стрижень, на якому тримається чинна влада. І людям, зрештою, набридне боятися. Вони перейдуть. Тому буде розпад Росії. І безумовно, ті території, які виявлять бажання жити разом з великою потужною Україною – запрошуємо, будь ласка", – сказав колишній секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL: