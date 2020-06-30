Турчинов очолив штаб "Європейської солідарності"

Карина Бондаренко Політика 11:13, 30.06.2020 Оновлено: 11:25, 30.06.2020

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов очолив штаб партії "Європейська солідарність".

Про це Турчинов заявив на своїй сторінці у Facebook. Він не уточнив, чим саме займатиметься в штабі, створеному політичною силою Петра Порошенка.

"Мене не цікавить депутатський мандат або державні посади, але, щоб допомогти в об'єднавчому процесі та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська солідарність", – написав Турчинов.

Він зазначив, що Україні необхідне "мирне перезавантаження влади".

Як писав OBOZREVATEL раніше, Турчинов пояснив, чому Крим не врятували від окупації.

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