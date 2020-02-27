Народний депутат, лідер фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук нарівні з президентом Росії Володимиром Путіним є ворогом України.

Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Антиподи" з Сергієм Івановим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Віктор Медведчук не приховує свою позицію як фактично представника президента Путіна в Україны. Оскільки ворог Путін, значить його представник в тій же категорії", – заявив Турчинов.

Він також додав, що рішення допустити Медведчука до переговорних процесів з 2014 року не залежало тільки від України.

"Російська сторона активно пропонувала, щоб комунікацію (між Росією і Україною – ред.) Забезпечував Медведчук, щоб він був включений до групи, яка працювала у Мінському процесі", – додав екссекретар РНБО.

Турчинов назвав Медведчука ворогом України нарівні з Путіним Прес-служба Кремля

Турчинов підкреслив, що Медведчук ніколи не був представником України, навіть беручи участь в якихось процесах.

"Більш того, він представляв якраз російську позицію, а в переговорах – позицію того ж Путіна", – уточнив він.

У той же час Турчинов не зміг відповісти на питання, хто дозволив пряме авіасполучення літака Медведчука з Москвою.

"Я не готовий це коментувати... Ця ситуація пройшла повз мене – це 100%", – сказав Турчинов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року з'явилася інформація, що представники "Опозиційною платформи – За життя" Віктор Медведчук і Юрій Бойко літали на зустріч з російським прем'єром Дмитром Медведєвим безпосередньо з Києва в Москву, порушуючи заборону на пряме авіасполучення з країною-агресором.

Також стало відомо, що Медведчук провів День Незалежності України в Росії.

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